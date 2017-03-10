Thermaltake представила открытый корпус Core P7

После выпуска базовой модели Core P5 в Thermaltake сначала пошли по пути уменьшения размеров корпуса, выпустив более миниатюрные модели Core P3 и Core P1.

Однако сегодня, 9 марта, был официально представлен корпус Core P7 для материнских плат E-ATX (extended ATX), которые монтируются в этом корпусе горизонтально.

Корпус сам по себе стал немного больше P5, но также у него появилось сразу два дополнительных модуля, куда можно выносить кулеры СВО, и саму помпу. Эти модули рассчитаны на установку четырех 120 мм радиаторов, либо трех 140 мм, и могут располагаться под разными углами к основной части корпуса.

Core P7, как и его предшественники, может устанавливаться тремя разными способами: горизонтально, вертикально, либо вешаться на стенку.

В отличие от предыдущие моделей Thermaltake Core, где использовалось пластиковое стекло, в комплекте с P7 идет настоящее закаленное 5-мм стекло.

Стоимость Thermaltake Core P7 на официальном сайте пока не указана.