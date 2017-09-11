«This Land Is My Land»: Киевская студия Game Labs разрабатывает стелс-экшн с видом от третьего лица в мире Дикого Запада

Украинская гейм-студия Game Labs работает над новой игрой с рабочим названием «This Land Is My Land» («Эта земля — моя земля»), которая представляет собой однопользовательский стелс-экшн с видом от третьего лица в случайным образом генеруемой враждебной среде американского Дикого Запада.

Игроку предстоит играть за «коренного американца» (то есть индейца), которые борется за свою землю с пионерами-переселенцами. Разработчики обещают сразу несколько инновационных игровых механик, которые помогут увеличить вариативность и поднять сложность прохождения. К примеру, «живой» окружающий мир будет стараться помешать игроку достичь своей цели.

При каждом перезапуске миссии карта будет генерироваться заново, лагеря переселенцев будут организованы по-другому, маршруты патрулей будут меняться, как и поведение оппонентов. Более того, враги будут обучаться на основе действий игрока, так что ему придется менять стратегию «на лету».

В Game Labs обещают несколько отдельных квестов и полноценную кампанию. На данный момент проект «This Land Is My Land» находится на ранней стадии разработки, сначала в студии обещают выпустить версию для ПК, вариант для консолей в случае положительных отзывов игроков может появиться позже.

Напомним, что киевская студия Game Labs работала над такими популярными играми, как Darthmod, World of Warplanes, World of Tanks, RaceRoom, Metro, STALKER и др. Если говорить о собственных проектах, то разработчики выпустили игру о парусниках Naval Action (в раннем доступе), стратегию о Геттисбургской битве Ultimate General (вышла в 2014 году) и стратегию о американской гражданской войне Ultimate General Ciwil Wars (вышла в 2017 году).

Источник: Game Labs