Тим Кук и Сундар Пичаи встретились за деловым обедом. Но зачем? (мы не знаем)

Вот она, сила совместной трапезы, если она вообще существует. Этих двух мужчин на фото, сидящих друг напротив друга за одним столиком в ресторане Tamarine Restaurant в Пало-Альто, знают все, хоть мало-мальски интересующиеся IT-индустрией в целом и компаниями Apple и Google в частности. На всякий случай, слева на фото – глава Apple Тим Кук, справа – глава Google Сундар Пичаи. Еще недавно первый довольно-таки резко высказывался об ОС Android, а второй, защищаясь, говорил, что Android популярнее iOS. А сейчас, похоже, оставив в прошлом все обиды, вражду и конфликты, главы двух самых дорогих компаний мира мирно обсуждают будущее за деловым обедом. Фотографии Кука и Пичаи опубликовали несколько пользователей.

Что конкретно стало поводом встречи, нам остается только гадать. Едва ли речь о выпуске смартфона iPhone под управлением ОС Android. Куда более правдоподобной является версия с обсуждением плана совместных действий, связанных с недавним иммиграционным запретом нового президента США Дональда Трампа. Также возможно, что темой для обсуждения стали какие-то неулаженные споры, связанные с ОС Android, которой покойный основатель Apple Стив Джобс объявлял «термоядерную войну» и грозился уничтожить. Но все это второстепенно, важен сам факт личной встречи.

Нам лишь остается добавить, что это уже не первый случай, когда высшие руководители Google и Apple проводят встречи в таком формате. В 2010 году Стив Джобс и Эрик Шмидт, которые на тот момент занимали посты руководителей, вели деловые переговоры за кофе. Причем тогда беседа была довольно-таки оживленной пока вокруг не начала собираться толпа зевак любопытных людей и Джобс со Шмидтом вынуждены были переместиться в более спокойное место.

Но вы, дорогие наши читатели, не стесняйтесь и делитесь в комментариях своими соображениями насчет этой встречи.

Источник: 9to5google