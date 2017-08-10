Том Перро: «Время STEM подошло к концу, теперь IT-компаниям нужны STEAM-специалисты»
До недавних пор было широко распространено убеждение, что для успеха в современной инновационной экономике человеку нужно получить STEM-образование, то есть разбираться в четырех «основных» областях: науке, технологиях, инженерии и математике.
Однако время STEM, по мнению некоторых экспертов, уже проходит, и ему на смену постепенно приходит STEAM. Новый термин в последнее время стремительно распространяется благодаря усилиям его многочисленных сторонников: так, в Школе дизайна Род-Айленда (США) уже даже разработали школьные и университетские курсы нового STEAM-образования.
Но чем отличается STEAM-образование от STEM? По сути, ничего экстраординарного не случилось: просто к научным и техническим знаниям добавился новый ключевой элемент — гуманитарный. По словам экспертов, помимо изучения STEM-областей, человеку теперь нужно знать и «Arts», то есть — гуманитарные отрасли знания.
Причем в ближайшее время особенно остро в STEAM-специалистах будет нуждаться IT-бизнес. Об этом заявил в своей статье для Harvard Business Review Том Перро, глава кадровой службы медтех-компании Rally Health. По его мнению, знаний о том, как создать высокотехнологичный продукт, уже недостаточно.
«Машины вскоре смогут автоматизировать все связанные с обработкой технических данных задачи. Поэтому для успеха инновационного бизнеса людям остается изучать запросы и поведение других людей, для которых они создают свои товары и услуги», — пишет Перро.
Иными словами, роботы вот-вот начнут справляться с обязанностями, для которых нужно STEM-образование, лучше людей. А вот гуманитарные дисциплины (к примеру, психологию или искусство) машины вряд ли освоят в обозримой перспективе.
По мнению эксперта, разработка дизайна продукта, его эстетики и философии — это то, что в ближайшем будущем будет помогать IT-специалистам создавать новые конкурентоспособные решения. Поэтому здесь как нельзя кстати придутся гуманитарные дисциплины, которые учат студентов понимать человеческую сущность и творчески мыслить.
Интересно, что о важности гуманитариев говорил еще Стив Джобс, после того, как Apple выпустила первый iPad.
«Мы в Apple убеждены, что одних технологий недостаточно. Только альянс технологий с искусством и гуманитарными знаниями приносит результат и заставляет наши сердца петь», — заявил он тогда.
При этом главный дизайнер Apple Джонни Айв ныне четко следует «заветам» Джобса: небезызвестный дизайнер преподает в Королевском колледже искусств Великобритании, помогая студентам «осознать важность того, чему они учатся».
Напоследок отметим, что спрос на гуманитариев со стороны ИТ-индустрии растет уже не первый год. Так сооснователь специализирующегося на видео-маркетинге стартапа Vidyard Майкл Литт недавно признался, что уже нанимает на работу больше выпускников-гуманитариев, чем людей, получивших STEM-образование, а также сам старается «проапгрейдить» свои инженерные знания, изучая труды по философии и психологии.
По данным LinkedIn, в период с 2010 по 2013 год число гуманитариев, которые были наняты на работу в IT-компании, превосходило количество программистов и инженеров вместе взятых примерно на 10%.
Шаг за шагом STEAM-образование проникает и на государственный уровень. Еще в 2013 году в Конгрессе США была образована двухпартийная комиссия по развитию этого направления образования. Примечательно, что недавно ее члены выступили с критикой намерений администрации Дональда Трампа ликвидировать Национальный фонд гуманитарных наук, заявив, что «только активация обоих полушарий мозга научит людей мыслить инновационно и креативно, что будет иметь решающее значение для роста экономики в XXI веке и создания высокоэффективных рабочих мест».
Источники: qz.com, hightech.fm