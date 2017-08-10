Том Перро: «Время STEM подошло к концу, теперь IT-компаниям нужны STEAM-специалисты»

До недавних пор было широко распространено убеждение, что для успеха в современной инновационной экономике человеку нужно получить STEM-образование, то есть разбираться в четырех «основных» областях: науке, технологиях, инженерии и математике.

Однако время STEM, по мнению некоторых экспертов, уже проходит, и ему на смену постепенно приходит STEAM. Новый термин в последнее время стремительно распространяется благодаря усилиям его многочисленных сторонников: так, в Школе дизайна Род-Айленда (США) уже даже разработали школьные и университетские курсы нового STEAM-образования.

Но чем отличается STEAM-образование от STEM? По сути, ничего экстраординарного не случилось: просто к научным и техническим знаниям добавился новый ключевой элемент — гуманитарный. По словам экспертов, помимо изучения STEM-областей, человеку теперь нужно знать и «Arts», то есть — гуманитарные отрасли знания.

Причем в ближайшее время особенно остро в STEAM-специалистах будет нуждаться IT-бизнес. Об этом заявил в своей статье для Harvard Business Review Том Перро, глава кадровой службы медтех-компании Rally Health. По его мнению, знаний о том, как создать высокотехнологичный продукт, уже недостаточно.

«Машины вскоре смогут автоматизировать все связанные с обработкой технических данных задачи. Поэтому для успеха инновационного бизнеса людям остается изучать запросы и поведение других людей, для которых они создают свои товары и услуги», — пишет Перро.

Иными словами, роботы вот-вот начнут справляться с обязанностями, для которых нужно STEM-образование, лучше людей. А вот гуманитарные дисциплины (к примеру, психологию или искусство) машины вряд ли освоят в обозримой перспективе.

По мнению эксперта, разработка дизайна продукта, его эстетики и философии — это то, что в ближайшем будущем будет помогать IT-специалистам создавать новые конкурентоспособные решения. Поэтому здесь как нельзя кстати придутся гуманитарные дисциплины, которые учат студентов понимать человеческую сущность и творчески мыслить.

Интересно, что о важности гуманитариев говорил еще Стив Джобс, после того, как Apple выпустила первый iPad.