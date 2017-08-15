Трейлер фантастического триллера Rememory / «Вспомнить заново» с Питером Динклэйджем в главной роли

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер фантастического триллера Rememory / «Вспомнить заново» со звездой сериала «Игра престолов» Питером Динклэйджем в главной роли. Премьера фильма состоялась еще зимой на кинофестивале независимого кино «Сандэнс», при этом он бесплатно выйдет на сервисе Google Play через неделю, 24 августа, а также будет выпущен в ограниченный прокат с 8 сентября текущего года.

Сюжет строится вокруг неожиданной смерти ученого и визионера Гордона Данна (Мартин Донован), который изобретает устройство, способное извлекать, записывать и воспроизводить воспоминания любого человека. После трагической смерти мужа жена Гордона Кэролин (Джулия Ормонд) полностью уходит от общения с окружающим миром, однако все же встречается с загадочным человеком, расследующим это дело (Питер Динклэйдж). Последний похищает изобретенное устройство, пытаясь разгадать загадку смерти ее создателя, однако изучение воспоминаний заводит его в «неожиданные и опасные места».

Режиссером и соавтором сценария фильма выступил Марк Палански, также в создании сценария принимал участие Майк Вукадинович. Картина стала одной из последних для трагически погибшего Антона Ельчина. Отметим, что на ресурсе Rottentomatoes у картины Rememory / «Вспомнить заново» весьма низкая оценка в 17%, однако критики отмечают, что фильм стоит посмотреть хотя бы из-за актерской игры Питера Динклэйджа.

Источник: Lionsgate