Трейлер фильма «Лига справедливости» (Justice League) с Comic-Con

Трейлер фильма «Лига справедливости» (Justice League) с Comic-Con

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фантастического фильма «Лига справедливости» (Justice League) режиссёра Зака Снайдера. Премьера картины должна состояться в ноябре этого года.

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