Трейлеры новых игр для PS VR: Skyrim VR, Monster of the Deep: Final Fantasy XV, Superhot, Bravo Team, Moss, The Inpatient и Star Child

Немалую часть пресс-конференции Sony на E3 посвятили анонсам игровых проектов для гарнитуры виртуальной реальности PS VR. Среди них:

VR-версия ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, которая выйдет в ноябре 2017 года.

Monster of the Deep: Final Fantasy XV. Данный проект является VR-ответвлением Final Fantasy XV, посвященным, в основном, рыбной ловли. Само собой, представители морской фауны Monster of the Deep: Final Fantasy XV не будут обычными. Помимо рыбалки в игре можно будет проводить время за общением с другими персонажами, а также просто сидеть у костра, обжаривая пойманную добычу. И все это в VR. Релиз Monster of the Deep: Final Fantasy XV намечен на 17 сентября.

Еще один VR-проект для PS VR – шутер Bravo Team, но его дата выхода пока не сообщается.

Хоррор The Inpatient, даты выхода пока нет.

Научно-фантастический 2,5D-платформер Star Child без даты релиза.

VR-версия инди-шутера с видом от первого лица Superhot, изначально дебютировавшей на PC, Mac и Linux в прошлом года, а затем портированного на Oculus Rift. Дата выхода неизвестна.

И последний проект (тоже без даты выхода) – приключение-головоломка Moss с очаровательным мышонком Квилла в главной роли от Polyarc.