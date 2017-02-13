Трусы Spartan со встроенной клеткой Фарадея защитят ваши «фамильные драгоценности» от радиоволн

Понимаем, что сегодня только понедельник и до выходных еще пять долгих рабочих дней, но, быть может, эта заметка сделает это суровое и угрюмое (с учетом погоды) начало рабочей недели чуточку лучше.

В общем, прямо сейчас на сайте KickStarter идет сбор средств на выпуск необычных трусов под названием Spartan. Создатели Spartan называют свое творение «стильными высокотехнологичными трусами-шортами, призванными защитить от радиоволн (сигналов сотовой сети и Wi-Fi) половые органы их обладателей».

Упомянутая защита обеспечивается за счет серебряных волокон в ткани трусов, образующих, по словам создателей, клетку Фарадея. Содержание серебряных волокон – 35%. Как утверждается, благодаря этому достигается практически полная блокировка (99%) излучения сотовых телефонов и сетей Wi-Fi.

Намеченная авторами проекта цель €5000 уже превышена почти вдвое (€9791 на момент написания этих строк), так что кампанию уже можно считать такой, что успешно состоялась. Причем сбор средств будет продолжаться еще 26 дней. По завершении сбора разработчики Spartan обещают огласить финальный перечь доступных вариантов расцветов трусов, предложенных в шести размерах.

Сейчас минимальный взнос, позволяющий рассчитывать на получение одной пары защищенных боксеров, равен €38. Отгрузку заказов авторы проекта обещают начать в июне этого года.

Источник: Kickstarter