Цукерберг выступил с заявлением о вмешательстве России в выборы в США через Facebook и готов передать доказательства Конгрессу

В начале этого месяца Facebook заявила об обнаружении более 3000 рекламных объявлений на общую сумму около $100 тыс., размещенных в соцсети в период с июня 2015 года по май 2017 года и нацеленных на провокацию противоречий в США перед президентскими выборами. Сотрудникам соцсети удалось найти около 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяли эту самую политическую рекламу и, по мнению Facebook, управлялись из России, а точнее петербургской компанией «Агентство интернет-исследований», известной как «ферма троллей».

Тогда же Facebook сообщила, что передаст все обнаруженные данные, связанные с этой рекламой, специальному прокурору США Роберту Мюллеру, ведущему дело о возможном вмешательстве России в выборы президента. С тех пор многие интересовались у Facebook почему она не делится этими данным с другими правительственными структурами. И вот сейчас Facebook объявила о намерении поделиться этими данными со специальной комиссией при Конгрессе США, отметив, что принятию этого решения предшествовало тщательное изучение законодательства и пересмотра политики использования данных.

В Facebook отмечают, что это было очень непростое решение, поскольку любой вопрос, связанный с раскрытием пользовательских данных, требует тщательного изучения. Также Facebook особо подчеркивает, что защита данных пользователей вне зависимости от их национальности для компании превыше всего, а рекламные объявления тоже относятся к пользовательскому контенту.

Одновременно основатель и глава Facebook провел видеотрансляцию в Facebook Live, которую целиком и полностью посвятил теме российского вмешательства в американские выборы посредством рекламы. Видеозапись трансляции с речью Цукерберга приводим ниже:

Live discussing Russian election interference. Live discussing Russian election interference and our next steps to protect the integrity of the democratic process. Опубліковано Mark Zuckerberg 21 вересня 2017 р.

В рамках видеотрансляции Цукерберг заявил о полном сотрудничестве с американскими властями по этому расследованию и выразил надежду, что по его завершении все подробности по делу будут широко освещены. Кроме того, было сказано, что специалисты соцсети продолжат собственное расследование с целью выявления и изучения механизмов, используемых злоумышленниками для влияния на ход выборов.

Еще глава крупнейшей в мире соцсети пообещал сделать политическую рекламу более прозрачной, раскрыв пользователям информацию о рекламодателях и источниках финансирования.

Цукерберг признал, что полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в выборы в других странах соцсеть не в силах, но со своей стороны она сделает все возможное для обеспечения честных выборов. В частности, компания увеличит инвестиции в безопасность и расширит штат сотрудников, проверяющих политическую рекламу на объективность, начнет сотрудничать с избирательными комиссиями в разных странах и запустит специальный канал для информирования избирательных комиссия о потенциальных рисках в интернете.

В недавнем интервью The Verge бывшие модераторы Facebook рассказали, что их «не готовили к российской пропаганде» и что реклама, о которой говорил Facebook, действительно беспрепятственно могла преодолеть все фильтры, поскольку правила соцсети в принципе не регулировали политическую рекламу. Наверняка теперь соцсеть сделает должные выводы и внесет соответствующие изменения в собственную политику.Сразу после президентских выборов в США разгорелся скандал, связанный с распространением фейковых новостей компаниями Google и Facebook. В ответ на обвинения манипуляцией общественным мнением упомянутые компании приняли новые защитные меры, нацеленные на блокировку ложных новостей.