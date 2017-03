«Турецкая пощечина»: в ходе пропагандистской операции сегодня утром были взломаны сотни Twitter-аккаунтов

Сегодня утром несколько сотен пользователей Twitter обнаружили, что их аккаунты были скомпрометированы в ходе протурецкой пропагандистской операции. Взломанные аккаунты, среди которых есть верифицированные популярные профили, в одно время запостили одинаковые твиты на турецком языке, с нацистской символикой и хэштегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («#НациГермания» и «#НациНидерланды»).

Согласно тексту размещенных хакерами сообщений, данная спецоперация представляет собой «турецкую пощечину». Также в твитах упоминается дата «16 апреля» — день, когда в Турции пройдет неоднозначный конституционный референдум, по результатам которого турецкий президент Реджеп Эрдоган может значительно усилить и консолидировать свою власть, закрепив за собой право на управление страной вплоть до 2029 года.

Наконец, в конце сообщений злоумышленники разместили ссылку на пропагандистское видео в поддержку Эрдогана. Кроме этого, на некоторых аккаунтах хакеры изменили фоновые изображения на турецкий флаг.

Журналисты отмечают, что хакерская атака, скорей всего, связана с недавним резким обострением отношений между Турцией и Нидерландами. Напомним, в конце прошлой недели правительство Нидерландов запретило главе турецкого МИД`а выступить на митинге во дворе генконсульства Турции в рамках агитации в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

В ответ на это Эрдоган обвинил голландских чиновников в исламофобии и нацизме и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне.

На Германию же турки взъелись после того, как немецкое правительство запретило проводить митинги в поддержку референдума.

На данный момент точно неизвестно, сколько аккаунтов подверглось взлому. В то же время сообщается, что среди скомпрометированных профилей есть те, которые принадлежат правозащитной организации Amnesty International, американскому университету Дюка, японскому подразделению Reuters и североамериканскому подразделению BBC.

Вскоре после атаки некоторые пользователи обнаружили, что все взломанные профили так или иначе связаны с приложением Twitter Counter, сервисом статистики, который позволяет следить и анализировать изменение численности фолловеров, зафолловленных и твитов.

Looks like the mass hack that's hit a bunch of twitter accounts stems from https://t.co/UqLm4wUkbO pic.twitter.com/HCaB1wgjxh

Интересно отметить, что в эпицентре хакерского скандала данное приложение оказывается не впервые: его уже взламывали в ноябре 2016 года. Тогда в результате атаки некоторые популярные Twitter-аккаунты начали распространять спам. Известно, что спорным приложением на данный момент пользуется свыше 2 млн пользователей.

Помимо этого, в Twitter Counter успокоили, что они не хранят у себя на серверах никаких конфиденциальных данных (например, паролей Twitter-аккаунтов или информацию о кредитных картах).

We're aware that our service was hacked and have started an investigation into the matter.We've already taken measures to contain such abuse

— TheCounter (@thecounter) March 15, 2017