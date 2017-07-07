Ubisoft намерены снять аниме по мотивам Assassin’s Creed

Менее чем через год после выхода не снискавшего большого успеха у зрителей фильма-адаптации по мотивам Assassin’s Creed стало известно, что компания Ubisoft намерена снять по этой довольно известной игровой вселенной еще и аниме-сериал. Об этом заявил продюсер Ади Шанкар («Уцелевшие», «Схватка») на своей странице в Facebook.

«Я рад сообщить, что выбрал свой следующий проект! Много лет назад, когда я только приехал в Лос-Анджелес, я коротал одинокие вечера за своей любимой игрой Assassin’s Creed. На тот момент я никого не знал в индустрии и даже представить себе не мог, что однажды Ubisoft попросит меня взять вселенную АС и создать на ее основе оригинальную историю в жанре аниме. Если кто-то говорит вам, что не нужно следовать за своей мечтой – они глубоко ошибаются», — написал Шанкар.

Интересно, что аниме-сериал, по словам продюсера, предложит «оригинальный сюжет». Таким образом, можно предположить, что в сериале появятся новые персонажи, ранее не фигурировавшие в играх серии.

Поскольку проект на данный момент находится на ранней стадии разработки, это все, что о нем известно. Даже Ubisoft еще не сделали официального анонса.

Напоследок отметим, что не так давно Ади Шанкар завершил работу над аниме-сериалом Castlevania для Netflix, премьера которого состоится уже сегодня – 7 июля этого года. Также на 2018 год анонсирован выход второго сезона сериала.

Источник: Engadget