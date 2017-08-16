Ученые: человечеству пора задуматься о целесообразности использования пластика

Согласно полученным в ходе исследования данным, в 1950 году на заводах производилось 2 миллиона тонн пластика, а в 2015 — уже 400 миллионов, что превышает интенсивность производства других материалов, создаваемых человеком.

В целом, к 2015 году человечество произвело 8,3 миллиарда тонн пластмасс, из которых 6,3 миллиарда тонн на сегодняшний день уже стали отходами. При этом только 9% от всего числа выброшенных пластмасс были переработаны, еще 12% были сожжены, а оставшиеся 79% хранятся на полигонах или засоряют окружающую среду.

«Большинство видов пластика не подвержено биологическому разложению и может храниться несколько сотен лет, а то и тысячелетиям, — рассказывает Дженна Джамбек, один из авторов работы. — Результаты нашего исследования четко демонстрируют, что человечеству пора всерьез задуматься над тем, какие материалы мы используем и как мы регулируем наши отходы».

По словам ученых, если тенденции останутся прежними, то к 2050 году на мусорных полигонах и в природе накопится примерно 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Их масса в 35 тысяч раз превысит массу небезызвестного Empire State Bulding.

Интересно, что в плане интенсивности производства конкуренцию пластику составляют материалы, широко используемые в строительном секторе, такие как сталь и цемент. Однако, в то время как последние используются в основном при возведении долговечных зданий, пластмассы по большей части расходуются на изготовление одноразовых упаковок.

«Примерно половина всей стали, которую мы производим, идет на постройку зданий и потому будет использоваться на протяжении десятилетий, в то время как в случае пластика дело обстоит ровным счетом наоборот, — рассказывает Роланд Гейер, ведущий автор статьи и доцент Школы природоведения и менеджмента при Калифорнийском университете Санта-Барбары. — Более половины пластмасс превращаются в отходы спустя несколько лет после их изготовления».

При этом темпы производства пластика не показывают признаков замедления. Из общего числа пластмасс, произведенных с 1950 по 2015 гг., примерно половина была произведена за последние 13 лет.

Напоследок отметим, что эта же группа ученых в 2015 году провела исследование, в котором составила карты распределения мусора в Мировом океане, отметив на них самые загрязненные места. С картами можно ознакомиться на портале Litterbase, при их составлении ученые воспользовались результатами более чем тысячи исследований, проведенных с 1960 года.

По оценкам исследователей, по состоянию на 2010 год наиболее загрязненные места содержат около 10 миллиардов фрагментов мусора на квадратный километр. К ним относятся побережья Юго-Восточной Азии, Европы, тихоокеанское побережье Южной Америки и южное Африки.

Около 70% мусора приходится на пластик, причем большую его часть составляют совсем мелкие кусочки — менее 5 мм. Они образуются, когда более крупные, приносимые течениями, разламываются на солнце или сталкиваются друг с другом.

«И по сегодняшний день живут люди, которые помнят мир без пластика, — говорят ученые. — Однако этот материал стал настолько вездесущим, что ныне тяжело найти место, где бы вам не повстречались пластиковые отходы, включая наши океаны».

Исследование также показало, что более 1200 видов морских обитателей (млекопитающих, рыб, ракообразных) так или иначе взаимодействуют с этим мусором: поедают его или живут в нем.

Вместе с тем, исследователи отмечают, что они не выступают за полное прекращение производства пластмассы. По их мнению, человечеству просто необходимо задуматься и проанализировать целесообразность использования данного материала.

«Существуют области, в которых пластмассу заменить попросту нечем, особенно это касается сферы упаковки пищи, — говорит Кара Лоу, один из авторов работы и исследователь Морской Образовательной Ассоциации. — Но я думаю, что нам следует внимательно изучить современное экспансивное использование пластмасс и задаться вопросом, действительно ли использование этого материала в той или иной сфере необходимо в таком количестве?».

Источник: Indicator (1; 2)