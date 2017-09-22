Ученые MIT и Pitt доказали пользу «Википедии» для развития науки

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) и Питтсбургского университета (Pitt) решили выяснить, приносит ли всемирно известная интернет-энциклопедия «Википедия» какую-либо научную пользу. Для этого они провели соответствующее исследование, его результаты недавно были опубликованы на SSRN.

В своей работе авторы доказали, что ученые и другие научные работники все чаще используют «Википедию» в работе над статьями.

«Энциклопедия не просто содержит записи из исследований, но также помогает формировать науку», — отметил профессор MIT Нил Томпсон.

Ученые из двух университетов поручили аспирантам подготовить несколько научных статей, которых нет на «Википедии». Половину материалов опубликовали в энциклопедии, а половину нет. Через некоторое время они обнаружили, что загруженные в «Википедию» статьи получили тысячи просмотров и ссылок в научных работах других исследователей, а обычные материалы остались незамеченными.

По словам авторов, результаты свидетельствуют, что публикация научных знаний в доступных источниках является экономически эффективным способом продвижения науки, особенно в случаях отсутствия доступа к традиционным источникам научной информации.

Как отмечает ресурс The Next Web, самим студентам MIT запрещено использовать «Википедию» в работах, если только как источник «общих сведений».

Как сообщается, материалы из энциклопедии находят отражение примерно в каждых 300 словах в научных журналах и изданиях. Также было отмечено, что многие авторы пользуются «Википедией», но не указывают в своих работах ссылки на материалы из энциклопедии.

Источник: TJ и The Next Web