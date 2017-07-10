Ученые: поверхность современного Марса непригодна для существования микроорганизмов

Эксперимент шотландских ученых Эдинбургского университета поставил под сомнение возможность существования микроорганизмов на поверхности современного Марса. Несмотря на то, что ранее в марсианской почве были обнаружены вещества, которыми в теории могут питаться бактерии, наличие в ней соединений перхлоратов, оксида железа и перекиси водорода делает ее чрезмерно токсичной для живых существ. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Как известно, в 2008 году зонд «Феникс» обнаружил в грунте Марса перхлораты — соли хлорной кислоты. С тех пор астробиологи активно ломали головы над тем, как это влияет на возможность существования жизни. Так, некоторые ученые предполагали, что перхлораты — это идеальная среда для размножения бактерий, поскольку данные вещества не только понижают температуру замерзания воды, но и могут использоваться микроорганизмами в качестве источника энергии.

Но гипотезы — гипотезами, а эмпирические исследования никто не отменял. Шотландские ученые решили поставить точку в бесконечных спорах, выяснив, как в действительности бактерии будут чувствовать себя в марсианской почве. Для этого исследователи взяли колонию Bacillus subtilis (сенной палочки) – одних из самых распространенных в земной природе микроорганизмов, зачастую служащих источником биологического загрязнения – и добавили к ней перхлораты в концентрациях, характерных для марсианского грунта. Затем ученые облучили полученную «смесь» ультрафиолетовым излучением, аналогичным тому, что имеет место на Красной планете.

В результате ученые обнаружили, что в сочетании с ультрафиолетовым излучением токсичность перхлората значительно повышается, делая его губительным для микроорганизмов. Так, вся колония Bacillus subtilis погибла всего за несколько минут.

Но ученые на этом не остановились и повторили эксперимент, добавив в смесь из бактерий и перхлоратов оксид железа и перекись водорода — компоненты, также часто встречающиеся в марсианской почве. Увы, в данном случае ситуация оказалась еще плачевней: бактерии погибли почти моментально — в 11 раз быстрее.

Таким образом, заключают ученые, хотя мы по-прежнему не знаем, был ли Марс обитаемым когда-то в прошлом, сейчас его поверхность в принципе не пригодна для жизни — Красная планета покрыта чем-то вроде смертоносного антибактериального слоя, эффективно стерилизующего верхние слои ландшафта.

«Открытие перхлоратов на поверхности Марса заставило нас гадать, как сильно они влияют на потенциальную обитаемость планеты, поскольку в условиях Земли эти вещества могут быть пищей для простейших организмов. Однако на Марсе, где ультрафиолетовое излучение гораздо более интенсивное, перхлораты становятся чрезмерно токсичными. Как выяснилось в ходе исследования, при облучении «марсианским» ультрафиолетом перхлораты начинают взаимодействовать с оксидами железа, превращаясь в самых настоящих бактериальных «убийц», в десятки раз ускоряя гибель клеток по сравнению с «простым» воздействием ультрафиолета. Поверхность Марса оказалась еще менее пригодной к жизни, чем предполагалось ранее», — рассказали астробиологи Дженнифер Уодсворт и Чарльз Кокэлл из университета Эдинбурга.

Впрочем, тем, кто надеялся найти жизнь на Красной планете, еще рано опускать руки, утверждают ученые. Хотя на поверхности Марса не может существовать органическая жизнь, это не значит, что микроорганизмы не обитают где-нибудь под землей. Есть шанс, что следы жизни могут повстречаться на вполне «гостеприимной» глубине до двух-трех метров, куда ультрафиолет не проникает.

«На этих глубинах существование марсианской жизни по-прежнему возможно», — обнадежила Уодсворт.

Напоследок отметим, что у этого открытия есть и позитивный аспект. Теперь астробиологи могут не волноваться, что исследовательские аппараты, присутствующие на Марсе, «заразят» Красную планету земными микроорганизмами. Даже если последним удастся пережить космическое путешествие, ультрафиолет и перхлораты попросту уничтожат их при попытке прижиться на Марсе.

Источник: Engadget