Ученый подсчитал вероятность смерти персонажей «Игры престолов» в двух предстоящих сезонах

Ученый из Центра изучения сетей Центрально-Европейского университета, выстроив модель отношений между 94 главными персонажами известного сериала «Игра престолов», разработал компьютерный алгоритм, который определил вероятность смерти героев в двух предстоящих сезонах. С подробностями исследования можно ознакомиться на сайте центра.

Математик Милан Яносов построил граф, вершины которого (точки) — это персонажи сериала. Ученый соединил пары точек отрезками, если персонажи были знакомы друг с другом раньше. Затем математик попытался определить вероятность смерти всех на данный момент живых персонажей, сравнив их с 61 персонажами, погибших в предыдущих сезонах. Для этого ученый классифицировал данные методом опорных векторов. Этот метод используется в машинном обучении, его цель — классифицировать входные наборы данных в один из двух классов.

По результатам исследования выяснилось, что с наибольшей вероятностью (0,95) погибнет Тиена Сэнд — незаконнорожденная дочь принца Оберина Мартелла. Вторым кандидатом на выбывание из сериала с вероятностью 0,91 стала любимица зрителей Дейенерис Таргариен. Серый Червь, которого Дейенерис избрала командиром Безупречных, погибнет с вероятностью 0,91. Неуравновешенному и жестокому подростку Робину Аррену алгоритм предсказал гибель с вероятностью 0,90. Далее в списке расположились бывший оруженосец Тириона Ланнистера Подрик Пейн, брат Кейтилин Старк Эдмор Талли и один из вождей северян Большой Джон Амбер.

Среди счастливчиков оказался Тирион Ланнистер. Его шансы умереть алгоритм оценил не так высоко (0,52). Также повезло Петиру Бейлишу. Хитрый и изворотливый персонаж погибнет с вероятностью 0,50.

Вероятность гибели других персонажей представлена в таблице ниже:

Источник: Indicator