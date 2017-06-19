Учиться на ошибках: в Швеции открыли «Музей провалов»

С детства нас учат делать выводы на основании своих ошибок. Что-то получается само собой, а на чем-то стоит заострить внимание. Руководствуясь подобным принципом в городе Хельсингборге (Швеция) и открыли музей, посвященный каким-либо продуктовым ошибкам. Занимается «Музеем провалов» 43-летний коллекционер Сэмюэль Уэст, описывающий себя «исследователем инноваций».

Пока выставка включает в себя около 70 устройств, машин и сервисов, которые должны были быть инновациями, но в чем-то провинились перед пользователем. Например, автомобиль Ford Edsel 1958 года был вполне красивым и интересным, но для переключения передач нужно было нажимать на кнопки, которые располагались на руле. Именно такая инновация приводила к тому, что люди включали заднюю передачу, а не сигналили, что ничем хорошим не заканчивалось.

Тут же можно встретить хорошо знакомые технологичные продукты, такие как Apple Newton, Nokia N-Gage, Google Glass, Amazon Fire Phone и прочее. Но не только это хранится в музее. Экспозиция покажет обезжиренные чипсы, пластиковый велосипед, настольную игру от Трампа, духи производства Harley-Davidson и многое другое.

Стоимость посещения музея составляет €10. Больше информации можно получить на сайте музея.

Источник: NBC News