Украинская компания «Oxygen Group» подвела итоги рынка электромобилей и электрозаправок за 2016 год

Группа компаний «Оксижен Групп», которая занимается продажей и обслуживанием электромобилей и зарядных станций для них, а также запустила первую в Украине службу электротакси «Окси-такси», подвела итоги 2016 года в ключевом для себя сегменте.

Отметим, что исходя из текущего состояния рынка электромобилей в Украине, инфографика компании не может похвастать особой информативностью. Так, было озвучено уже знакомое всем интересующимся тематикой число электромобилей в Украине (порядка 3000 штук), а также во всем мире (стремится к отметке 2,5 млн). Представителями компании ежегодный рост рынка оценивается в 100% в мире и в 300-400% в год в Украине, что вполне может оказаться правдой как минимум для нашей страны с учетом рядом инициатив по снижению налогового давления на покупателей электромобилей.

Также был упомянут достаточно оптимистический прогноз, согласно которому к 2030 году парк электромобилей в мире дойдет до отметки порядка 100 млн штук, что в свою очередь составит около 20% мирового автопарка. Со своей стороны отметим, что даже в Норвегии, где наблюдается особое отношение к электромобилям, на данный момент находится только 100 тыс. таких моделей, что составляет всего 3% от общего парка легковых автомобилей в стране. К 2020 году в Норвегии планируют добраться до отметки в 400 тыс. полностью электрических автомобилей.

Представители «Оксижен Групп» также отметили рост темпов развития инфраструктуры зарядных станций в Украине. По данным компании в Украине уже более 400 электрозаправок, из которых порядка 25 скоростных. Если говорить о Киеве и области, то только там 100 электрозаправок, из которых около 10 скоростных. Напомним, что от обычной зарядной станции на полный заряд (0-100%) типичного электромобиля уходит порядка 8 часов, тогда как скоростная зарядка способна зарядить аккумуляторы электромобиля на 80% всего за 20 минут.

P.S. Уже после ознакомления с итогами года от «Оксижен Групп» мы обнаружили более свежую информацию по электрозаправкам в Украине, собранную блогером Fansite, который достаточно давно следит следит за динамикой развития зарядок для электромобилей в Украине с помощью сервиса plugshare.com.

Как видим, согласно данным сводной таблицы, ситуация с электрозаправками в Украине выглядит заметно лучше — на 15 января 2017 года их насчитывается уже 577 штук, из которых 190 сосредоточено в Киеве и области.

Источники: Oxygen Group, Fansite