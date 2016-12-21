Украинский архитектор создал проект гоночной трассы под Львовом, способной принять этап Формулы 1

В отличие от бокса и легкой атлетики, Украина пока не может похвастать настолько же громкими успехами в профессиональном автоспорте. Для того, чтобы мы смогли сделать это в будущем, надо уже сейчас заботиться о необходимой инфрастуктуре — детских секциях, клубах, картодромах и конечно же качественных трассах, способных принимать этапы профессиональных соревнований высокого уровня.

Украинский архитектор Иван Вищук решил приложить свои знания в данном направлении и спроектировал трассу, которая подразумевает в будущем возможность проведения Гран-при Украины по Формуле 1. Он предлагает построить современный гоночный автодром на окраине Львова, куда будет удобно добираться и жителям города и фанатам автогонок из европейских стран.

Согласно проекту, длина круга трассы составляет 5,51 км, перепад высот – 20-25 м. Трибуны рассчитаны на 65-70 тыс. зрителей, а парковки могут поместить до 16 тыс. автомобилей. К тому же, отдельный участок выделен под вертолетную площадку для VIP-гостей и оперативных служб. Проект трассы предусматривает проведение не только этапа чемпионата Формулы 1, он также включает картинг-центр и трассу для ралли-кросса.

Если учитывать, что на создание новых автодромов подобного уровня в США, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах уходило порядка $200 млн, то при наличии инвесторов данный проект вполне осуществим и в Украине.

Источник: Autocentre