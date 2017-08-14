Украинский разработчик портировал фирменное ПО «Камера» со смартфонов Pixel на другие модели с ОС Android

Как известно, смартфоны Google Pixel, выделяются, помимо прочего, уникальными программными возможностями, которых нет на моделях других производителей Android-устройств. Фирменное приложение «Камера» для фото- и видеосъемки тоже относится к оригинальной функциональности, являющейся эксклюзивом для семейства Pixel. Однако украинский разработчик под ником B-S-G смог перенести уникальные программные возможности Pixel по части фотосъемки на другие современные смартфоны с ОС Android, чтобы и другие могли пользоваться преимуществами режима HDR+. Говоря более конкретно, ПО может работать только на тех моделях, в которых в качестве аппаратной основы выступает платформа Snapdragon 820, 821 или 835.

Модифицированная версия приложения Google Camera, которая обеспечивает поддержку режима HDR+ на любом смартфоне с платформой Snapdragon 820, 821 или 835 была опубликована на известном форуме 4pda.

Один из пользователей широкого известного форума для разработчиков XDA Developers (Адам Конвей) уже успел проверить мод Google Camera от украинского разработчика на различных смартфонах (LG G6, OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 и Samsung Galaxy S8) и на всех приложение работало безукоризненно. Само собой, перед установкой Конвей тщательно изучил исходный код программы и лично убедился в безопасности ПО.

Что интересно, так это многочисленные упоминание в коде названия Muskie, кодового имени уже отмененного (по последним данным) смартфона Pixel XL 2. Это позволяет предположить, что внесенные украинским разработчиком изменения заставляют приложение думать, что оно работает на преемнике Google Pixel.

Остается добавить, что ПО в Google Pixel оптимизировано под аппаратное обеспечение устройств, так что на полноценную замену камеры Pixel в данном случае рассчитывать не нужно, но все равно в определенных сценариях фирменные алгоритмы обработки фото Google могут быть достаточно полезными.

Более наглядное представление о том, как снимает Google Pixel в сравнении с другими флагманскими моделями (Galaxy S8, HTC U11, iPhone 7 Plus и Moto Z) можно получить из нашего недавнего материала «Итоги голосования: Камера Google Pixel против Galaxy S8, HTC U11, iPhone 7 Plus и Moto Z».

Источник: The Verge