Украинский супертранспортник Ан-225 «Мрия» стал самым популярным самолетом 2016 года по версии сервиса Flightradar24

В предновогодней суете мы едва не упустили знаменательный факт — известный международный онлайн-сервис отслеживания передвижений авиационного транспорта Flightradar24 подвел итоги 2016 года, в которых отметил сразу два украинских самолета. Речь идет об уникальном супертранспортнике Ан-225 «Мрия» и самом большом в мире турбовинтовом самолете Ан-22 «Антей».

В официальном блоге сервиса его создатели уделили внимание каждому календарному месяцу, отметив самые интересные и популярные рейсы. Главным героем мая оказался Ан-225 «Мрия», который успешно приземлился в аэропорту города Перт, обеспечив транспортировку энергооборудования массой 130 тонн из Чехии в Австралию. На этом пути самолет выполнил три технических посадки в Туркменистане, Индии и Малайзии, а полная длина маршрута из Киева в Перт составила более 15580 км. Только за посадкой самолета в аэропорту воочию наблюдали около 20 тысяч человек, а всего за этим полетом наблюдали сотни тысяч пользователей сервиса Flightradar24.

В сентябре сервис отметил повышенный интерес к первому после восстановления коммерческому полету крупнейшего в мире турбовинтового самолета Ан-22 «Антей». Этот транспортник не поднимался в небо с 2009 года и в прошлом году он совершил свой первый полёт после 7 лет простоя. Еще раз внимание всего мира Ан-225 «Мрия» привлек в ноябре, во время перелета в Южную Америку, когда обстановка потребовала несколько незапланированных перелетов, благодаря которым нашего гиганта смогли увидеть еще больше любителей авиации.

Впрочем, несмотря на подобную активность, ни один из рейсов Ан-225 «Мрия» по отдельности не смог превзойти по популярности перелет Папы Римского Франциска из Кракова в Рим, за которым наблюдало более 530 тысяч человек (при этом порядка 135 тыс. человек наблюдало за посадкой). И тем не менее, наш супертранспортник стал самым популярным самолетом 2016 года по совокупности интереса пользователей сервиса Flightradar24.

P.S. Кстати, просмотрите всю подборку популярных перелетов в блоге Flightradar24, там есть еще достаточно много интересных полетов.

Источник: Flightradar24