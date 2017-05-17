Украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов

На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одного украинца, который не слышал бы новости о том, что указом Президента страны в Украине блокируются социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы Яндекса, а также российский сайт Mail.ru.

Впрочем, сейчас паника уже спала и все взяли себя в руки. Как следствие, перед многомиллионной армией пользователей встал вполне насущный вопрос — как с этим жить, а главное — можно ли обойти запрет?

Как оказалось, обойти его можно и сделать это довольно просто. Например, при помощи VPN. Статистика поисковых запросов у Google демонстрирует, что именно VPN заинтересовалось большинство украинских пользователей (несмотря на то, что статистика взята «по всему миру», всплеск поисковых запросов на этот счет произошел в аккурат после того, как украинцам стало известно о блокировке).

Кроме этого, также взлетела статистика запросов «Браузер ТОР», который тоже позволит обойти гипотетические будущие ограничения.

Напоследок отметим, что аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network, что в переводе с английского языка означает – «виртуальная частная сеть». Это обобщённое название технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Кроме того, в такой сети обычно используются средства криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений). Воспользоваться VPN на сегодняшний день довольно просто, например, достаточно просто скачать браузер Opera, в котором пользователям предлагается безлимитный доступ к виртуальным частным сетям.

Tor Browser, в свою очередь, — это также бесплатный браузер, который способен обеспечить абсолютную анонимность в сети и обход блокировок любого рода за счет использования распределенной сети серверов, которая организована добровольцами со всего мира. К слову, данный браузер блокируется на территории Беларуси еще с 2015 года.

Источник: dnepr.info