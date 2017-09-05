Українська студія розробила для Android «Mortal Kombat» з українськими політиками

Молода українська студія RV Entertainment Center випустила, як зазначають самі творці, «перший мобільний файтинг з українськими політиками». Проект отримав безхитрісну і зрозумілу назву – «Українські політичні бої». По суті, це свого роду варіація Mortal Kombat з українськими політиками.

На даний момент гра існує в версії для Android і вже доступна для завантаження у офіційному магазині Google Play за наступним посиланням. Про плани випуску гри на платформі iOS інформації поки немає. Напевно, розробники будуть приймати рішення на основі успіхів Android-версії.

Як стверджує розробник, «політичні бійки вже давно стали національною українською забавою, і саме їй присвячена ця мобільна гра».

У ній гравцям доступні 10 ігрових персонажів, створених на основі реальних українських політиків (від Петра, прототипом якого став Петро Порошенко, до Міхеіла, очевидно створеного на основі Саакашвілі). Розробники навіть передбачили для кожного персонажа унікальну бойову здатність. Так, наприклад, Петро кидається цукерками, Олег б’ється вилами, Юрій кидає нафтову вишку, а Андрій сміттєві пакети.

При цьому звуковому супроводу також було приділено немало уваги. Цікавим є те, що під час ігрових подій звучать відомі фрази реальних політиків, такі як «Пропало всьо» від Юлії, «Обратитесь к подготовке к земле» від Віталія, ну і, звісно ж, традиційна «Скотиняки» від Олега.

Гра запропонує різноманітні ігрові локації, проходження ігрової кампанії та режим швидкого бою. Також згадується про статистику рекордів швидкості проходження гри.