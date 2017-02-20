Український 3D-мультфільм «Викрадена принцеса» покажуть в Європі, на Сході і в Африці
Повнометражний анімаційний 3D-мультфільм «Викрадена принцеса», створений українською анімаційною студією «Анімаград» (FILM.UA Group), вийде в український прокат тільки 7 березня 2018 року, офіційним дистриб’ютором стрічки виступає Ukrainian Film Distribution (UFD). Тим не менше, вже зараз відомо, що нашими широтами географія показу вітчизняного 3D-мультфільму не обмежиться.
На Європейському кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю, що проходить наразі у Берліні, де FILM.UA Group продемонструвала декілька своїх нових робіт, було оголошено про розширення географії показу «Викраденої принцеси» Туреччиною.
Загалом продажі мультфільму охоплять більш ніж 20 країн світу, в числі яких Китай, Південна Корея, Франція і франкомовні країни, Польща, Болгарія, Ізраїль, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Литва, Латвія, Естонія, а також країни Середнього Сходу та Північної Африки. До речі, назва мультфільму у міжнародному прокаті – The Stolen Princess.
Мультфільм «Викрадена принцеса» розповість дивовижну історію, яка писалась у часи відважних лицарів, прекрасних принцес й чаклунів. За збігом обставин молодий мандрівний артист Руслан знайомиться з дочкою князя Людмилою. Попри різницю у статусі, вони закохуються один в одного. Однак щастя триває недовго. Підступний чаклун Чорномор краде Людмилу з допомогою магії. У визначений час він принесе дівчину у жертву, щоб продовжити власне безсмертя і могутність.
Джерело: урядовий кур’єр
- Тизер-трейлер українського 3D-мультфільму «Викрадена принцеса» вийшов під кінець минулого року з’явився.
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- Раніше стрічка називалась «Руслан і Людмила».
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- Мультфільм спів-фінансується Держкіно України: частка Держкіно – ₴19,5 млн (загальна вартість виробництва фільму – ₴95,2 млн).
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- «Викрадена принцеса» - перший проект запланованої лінійки кінотеатральних анімаційних прем'єр компанії Animagrad, куди також входят «Мавка. Лісова пісня» (2018), «Снігова республіка» (2019), «Робінзон» (2020) та «Роксолана» (2021).
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- Щорічно Animagrad планує випускати в прокат (як в локальний, так і в міжнародний) по одній повнометражній анімаційній картині.