Укрпочта: с 2015 года посылки из Китая будут приходить отдельным каналом и быстрее

С 2015 посылки из Китая будут приходить быстрее благодаря сотрудничеству между Укрпочтой и ChinaPostGroup.

Почтовые службы Китая и Украины договорились о специальном канале для быстрой пересылки из китайских интернет-магазинов в Украину.

Быстрый метод будет распространяться на посылки весом до 2 кг, и на магазины Alibaba (включает Aliexpress), Taobao, Tmall, китайское подразделение ebay, а также другие торговые точки.

Время доставки планируется сократить до 7-10 дней и посылки будут вручаться курьерами непосредственно в руки заказчика, а не приходить на почтовое отделение.

Также почтовые службы Китая и Украины обговаривают возможности ускорения пересылки обычных посылок между двумя странами.