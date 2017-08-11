Умные настольные часы LaMetric Time наконец-то научились отображать уведомления со смартфона

Умные настольные часы LaMetric Time, созданные львовским стартапом Smart Atoms, ранее уже успели побывать у нас на обзоре, оставив после себя в целом положительные впечатления. Устройство оснащено светодиодным дисплеем, на который выводится различная полезная информация (дата, погода и прочее), а еще оно имеет интеграцию с популярным сервисом автоматизации рабочих процессов и задач IFTTT. Не так давно команда разработчиков выпустила обновление, которое добавляет устройству столь недостающую функциональную возможность – отображение различных уведомлений, поступающих от сопряженного смартфона. Проще говоря, LaMetric Time наконец научились взаимодействовать со смартфонами.

На странице поддержки разработчики пошагово со скриншотами объясняют, как активировать данную функциональность. Прежде всего необходимо убедиться, что на часах LaMetric Time используются последняя прошивка версии 2.0.0, а также обновить до последней версии сопутствующее мобильное приложение для работы с устройством. После этого остается выполнить ряд простых действий и все должно заработать.

Разработчики отмечают, что LaMetric Time можно «подружить» со смартфонами iPhone версии 5 и новее, а также смартфонами на Android, которые поддерживают Bluetooth Low Energy и протоколы Beacon (список).

Разумеется, в данном случае надо быть осмотрительным, чтобы случайно не засветить какую-то личную или секретную информацию.

Источник: LaMetric Time