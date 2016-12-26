«Унылое зрелище». Опубликован первый тизер 24-го сезона автошоу Top Gear с Мэттом Лебланом и без Криса Эванса

Компания BBC выложила в сеть первый тизер очередного сезона автошоу Top Gear. Двадцать четвертый сезон станет уже вторым по счету без участия легендарной троицы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя и первым после ухода Криса Эванса. Сразу отметим, что судя по ролику, отсутствие «рыжего балагура» не смогло помочь команде Top Gear восстановить задор «золотой эпохи» автошоу.

Задача любого тизера — вызвать интерес, здесь же речь идет скорее о недоумении и разочаровании. Снятый в сумерках ролик с соответствующей блеклой цветовой гаммой, описывающий достаточно детскую забаву «езда без руля», вряд ли способен вызвать острый интерес к очередному сезону Top Gear. А в тех условиях, которые сложились (к шестому ролику предыдущего сезона аудитория сократилась с 4,4 до 1,9 млн человек), авторы просто обязаны вызывать хотя бы подобие интереса, иначе шоу могут просто-напросто закрыть.

Если вы считаете, что это пустые претензии, просто поинтересуйтесь оценкой тизера зрителями Youtube (2000+/5200- на момент публикации), пересмотрите еще раз первый трейлер проекта The Grand Tour от экс-ведущих Top Gear и почитайте про его результаты (1, 2). Надеемся, все понятно без слов:

Напомним, что несмотря на британское происхождение, юмор Криса Эванса не пришелся по вкусу жителям Великобритании и ведущий объявил о досрочном уходе из Top Gear по завершению 23-го сезона. Американец Мэтт Леблан напротив, смотрелся весьма выигрышно на фоне Эванса и продлил контракт на два следующих сезона. Однако если так пойдет дальше, то «Джоуи» вполне может так же досрочно присоединиться к своему коллеге.

Источник: BBC