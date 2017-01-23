Вследствие повсеместного проникновения смартфонов в самой населенной стране мира количество китайцев, пользующихся интернетом (который наполовину является интранетом), продолжает увеличиваться семимильными шагами. Об этом сообщает китайский государственный интернет-регулятор.

Так, в 2016 году прирост интернет-пользователей в Китае составил 6,2%. Таким образом, доступ к сети заполучило 43 млн граждан — для сравнения, столько людей проживает во всей Аргентине. В конечном счете, общее число интернет-пользователей в Китае теперь составляет 731 млн человек — 53,2% населения страны.

Сообщается, что 95,1% всех пользователей — 595 млн человек — получают доступ к сети через смартфоны.

По мнению Роберта Ли, исполнительного директора Baidu Inc., крупнейшего китайского интернет-монополиста, с распространением доступа к интернету для Китая наступает новая эра — эра, когда интернет-сервисы будут вынуждены неустанно улучшаться, чтобы конкурировать за посетителей.

«С каждым днем у вас остается все меньше шансов стать успешными случайным образом, поскольку китайский интернет-рынок перестает расти в количестве и начинает расти в качестве», — заявил Ли. По имеющейся информации, ныне Baidu Inc. вкладывает миллиарды долларов в развитие универсального искусственного интеллекта, который компания планирует использовать в самых разных сферах — от повседневных, бытовых приложений и до систем автопилотирования.

Впрочем, несмотря на распространение интернета, оный по-прежнему остается весьма урезанным вследствие жесткой государственной цензуры. По словам Сюэ Юя (Xue Yu), аналитика IDC, на прошлой неделе правительство КНР опубликовало дорожную карту по развитию интернета на 2017 год, в которой на первое место были вновь поставлены контроль контента и кибербезопасность. Учитывая строгость регулятора, китайский сегмент глобальной сети еще долгое время будет развиваться достаточно медленно (в т.ч. в финансовом плане), во всем уступая интернет-сегментам других развитых стран.

Источник: South China Morning Post