В 2019 году к Джеймсу Кэмерону вернутся права на франшизу «Терминатор», после чего он выступит продюсером, а создатель «Дэдпула» Тим Миллер — режиссером очередной части саги о киборге-убийце

Если вы не в восторге от всех последних частей «Терминатора» (начиная с третьей и заканчивая «Терминатором: Генезис»), то наверняка обрадуетесь новости, что за перезапуск франшизы возьмется сам «великий и ужасный» Джеймс Кэмерон, а поможет ему в этом режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер.

Оказывается, после достаточно долгого периода, права на франшизу «Терминатор» снова вернутся к режиссеру первой и второй части данного фильма Джеймсу Кэмерону. Это произойдет только в 2019 году, однако Джеймс начал подготовку к возрождению данной серии уже сейчас. Так как сам Кэмерон в это время будет занят работой над очередными частями «Аватара», в режиссерское кресло он привлек Тима Миллера, который в свою очередь «удачно» освободился от съемок второй части «Дедпула» из-за разногласий с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом.

На данный момент ведется поиск достойных авторов сценария, которые смогут вдохнуть в франшизу новую жизнь. При этом пока неизвестно, станет ли новый «Терминатор» продолжением последней по счету картины, станет продолжать сюжетную линию классической дилогии или же осуществит полную перезагрузку серии. Соответственно, вряд ли в кадре появится и Арнольд Шварценеггер, которому в 2019 году исполнится 71 год, хотя небольшого камео исключать все же не стоит.

Напомним, что Джеймс Кэмерон не просто снял первые две части «Терминатора» в 1984 и 1991 году в роли режиссера, но также поучаствовал в написании сценария. Первая часть показала себя неплохо, но настоящим хитом стал «Терминатор 2: Судный день», собравший более $500 миллионов в мировом прокате и занимающая в данный момент достаточно высокое 44 место в рейтинге IMDb со средней оценкой 8,5.

Источник: Engadget