В 2019 году в рамках чемпионата MotoGP будет запущена гоночная серия для электромотоциклов

Электромобили постепенно покоряют не только улицы европейских и украинских городов, но и профессиональные гоночные трассы. Сегодня уже никого не удивишь электрическими болидами Formula E, гоночыми Tesla Model S в специальном кузовном чемпионате Electric GT или электрическим раллийным внедорожником в песках «Дакара». Однако фанаты мотоспорта до сих пор были обделены собственной электрической серией (если не учитывать ежегодные гонки на острове Мэн, где среди прочих участвуют и электробайки TT Zero), несмотря на то, что электрических мотциклов уже более чем достаточно.

Ситуация изменится в лучшую сторону уже в 2019 году, когда на трассы чемпионата MotoGP выйдут первые электрические мотоциклы. Информацию об этом событии подтвердил руководитель компании Dorna Sports, которая отвечает сразу за оба профессиональных чемпионата MotoGP и World SuperBike.

Предполагается, что в сезоне 2019 года будет проведено пять европейских этапов для электромотоциклов в рамках серии MotoGP. Дистанция гонки будет состоять не менее чем из 10 кругов, на старт каждого этапа должны будут выйти 18 электромотоциклов, максимальная скорость которых будет доходить до 200 км/ч.

Конкретные модели спортбайков для новой гоночной серии уже готовы предоставить четыре разных производителя, однако в MotoGP хотят выбрать единственного поставщика, который предоставит полностью идентичные электромотоциклы, чтобы поставить всех гонщиков в одинаковые условия.

Источник: Electrek