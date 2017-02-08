В Avast 2017 появился пассивный режим, добавлены возможности AVG, улучшена защита и игровой режим
В сентябре 2016 году за $1.3 млрд производитель антивируса Avast купил AVG и теперь выпустил первую версию своего антивируса (Avast 17.1), в которой используются наработки бывшего конкурента.
В Avast 17.1 появились следующие изменения:
- CyberCapture — дополнительное облачное сканирование подозрительных файлов
- Behavior Shield — блокирование еще неизвестных (0-second) вирусов на основе поведения
- Пассивный режим — возможность установки и использования Avast параллельно с другими антивирусами, аналогично Windows Defender
- Игровой режим автоматически обнаруживает игры и повышает их приоритет при запуске, в дополнение к отключению уведомлений от антивируса и Windows Update
- В бесплатной версии больше не требуется регистрация