В Брюсселе запретили полиэтиленовые пакеты

С 1 сентября городское правительство Брюсселя и столичного региона запретило распространять одноразовые пластиковые пакеты во всех торговых точках города

Согласно постановлению, ограничения накладываются на все виды полиэтиленовых товаров. Исключением является пластиковая тара для пищи — она будет разрешена до сентября 2018 года.

Также запрет не распространяется на использование многоразовых полиэтиленовых пакетов толщиной более 50 микрон.

Как отмечается в сообщении, в качестве переходного периода до 30 ноября владельцам торговых сетей разрешено распространять пакеты, закупленные до 1 сентября.

Таким образом местные власти надеются уменьшить загрязнение окружающей среды.

Источник: «Новое время»