В Брюсселе запретили полиэтиленовые пакеты
С 1 сентября городское правительство Брюсселя и столичного региона запретило распространять одноразовые пластиковые пакеты во всех торговых точках города
Согласно постановлению, ограничения накладываются на все виды полиэтиленовых товаров. Исключением является пластиковая тара для пищи — она будет разрешена до сентября 2018 года.
Также запрет не распространяется на использование многоразовых полиэтиленовых пакетов толщиной более 50 микрон.
Как отмечается в сообщении, в качестве переходного периода до 30 ноября владельцам торговых сетей разрешено распространять пакеты, закупленные до 1 сентября.
Таким образом местные власти надеются уменьшить загрязнение окружающей среды.
Источник: «Новое время»
- Ранее, 1 декабря 2016 года, подобный запрет начал действовать в другом бельгийском регионе – Валлонии.
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- Интересно, что во многих европейских странах запреты носят локальный или региональный характер. До сих пор государственный безусловный запрет на использование таких пакетов существует только во Франции. Он вступил в силу с 1 января текущего года, под запретом оказались не только обыкновенные пластиковые пакеты из магазинов, но и пластиковая тара для розничной продажи овощей и фруктов.
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- При этом, по данным экспертов, в Европе ежегодно используется 8 млрд пластиковых пакетов (чаще всего — только один раз), каждый из которых будет разлагаться примерно 450 лет.
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- Для сравнения, в Африке уже девять стран - Камерун, Гвинея-Биссау, Танзания, Мали, Уганда, Мавритания, Малави, Эфиопия, а теперь и Кения - запретили использование таких пакетов. Причем в Кении запрет на продажу, использование и изготовление полиэтиленовых пакетов вступил в силу также буквально на днях - 28 августа. Власти страны считают, что проблемы экологии в данном случае важнее коммерческих интересов. За несоблюдение закона нарушителям грозит штраф в размере $38 тыс. или лишение свободы сроком до четырех лет. По имеющимся данным, кенийцы ежемесячно используют 24 млн пакетов. Туристов, которые будут въезжать в Кению с полиэтиленовыми пакетами, купленными в зоне duty-free, будут просить оставить их в аэропорту.
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- Согласно исследованию, проведенному в Европе, чтобы компенсировать количество углекислого газа, выделенного при производстве и транспортировке полиэтиленового пакета, последний нужно использовать не менее четырех раз. Бумажные пакеты при этом достаточно использовать трижды. А пакеты из ткани - не менее 131 раза.
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- Ранее мы писали, что ученые призвали человечество задуматься о целесообразности использования пластика.