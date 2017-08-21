В Google научили ИИ убирать водяные знаки с изображений

Водяные знаки считаются довольно надежным способом защиты изображений от копирования или от использования без разрешения. Чтобы вручную удалить такую метку, необходимо владеть «фотошопом» на достаточном уровне и потратить немало времени. Кроме этого, при ручном удалении на фотографии, как правило, остаются многочисленные следы, так или иначе портящие ее вид.

Именно поэтому специалисты компании Google решили создать алгоритм, который автоматически бы удалял водяные знаки с фотографий без потерь. Для этого исследователи воспользовались «фундаментальной уязвимостью» большинства фотобанков, которые обычно наносят на все изображения один и тот же водяной знак.

Методика работы новоиспеченного алгоритма сводится к следующему: программа перебирает все доступные в стоке изображения, сравнивая и анализируя их на идентичные фрагменты. На основе множества защищенных фотографий алгоритм выявляет точные контуры искомого водяного знака и его прозрачность. А дальше остается дело техники — на выбранном фото идентифицированную защиту стирают без следов.

Примечательно, что перемещение логотипа или изменение его прозрачности практически не влияют на эффективность работы алгоритма — искусственный интеллект по-прежнему с легкостью обнаруживает «лишние элементы» и удаляет их.

Впрочем, владельцам фотобанков рано пить успокоительное: поскольку технология может быть задействована в пиратстве, в Google не стали публиковать программное обеспечение на ее основе. Вместо этого они, напротив, попытались обойти новосозданный алгоритм и тем самым изобрести еще более надежный способ защиты таких знаков.

Как было обнаружено в дальнейшем, искажение контуров водяного знака приводит к появлению на финальном изображении большого количества дефектов. Даже если водяной знак лишь немного растянуть (разница не будет видна невооруженным глазом), ИИ не может полностью убрать метку и на картинке остаются следы. Таким образом, сделав водяные знаки разными, внеся элемент случайности в алгоритм их добавления, искусственному интеллекту они станут «не по зубам», заключили в Google.

Исследователи полагают, что их работа поможет владельцам фотобанков более эффективнее бороться с пиратством.

Источники: Engadget, Google Blog, The Next Web