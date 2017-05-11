В GTA 5 воссоздали фильм «Терминатор 2: Судный день»

В GTA 5 воссоздали фильм «Терминатор 2: Судный день»

Видеоблоггер Михаил Крамер с помощью модов для GTA 5 воссоздал фильм «Терминатор 2: Судный день». Видео было опубликовано ещё месяц назад, но только сейчас начало набирать популярность.

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