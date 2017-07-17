В Харькове появилась умная мусорка, которая выдает сувениры за сданный пластик

В Харькове установили необычный автомат, который выдает сувениры в обмен на пустые пластиковые бутылки, сообщило издание «Сегодня». Таким образом разработчики умной мусорки надеются приучить небезразличных горожан к сортировке мусора, которая заметно упрощает его дальнейшую переработку.

На данный момент за сданные бутылки можно получить календарик, магнит или машинку, но в дальнейшем инициаторы проекта обещают добавить и более приятные для взрослых сувениры. В частности, планируется выдавать карточки с баллами, которые можно будет собирать, а после достижения необходимой суммы — обменять на призы в специальном интернет-магазине, разработкой которого уже занимаются.

Интересно, что автоматы производят в Харькове, причем авторы считают идею уникальной и собираются ее запатентовать. После создания первого образца у его создателей появились дополнительные по улучшению конструктива, в частности по защите от вандализма. Авторы проекта не исключают появления таких автоматов и в других городах Украины, если их власти заинтересуются в данном проекте.

Источник: Сегодня