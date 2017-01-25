В игре Overwatch стартовало сезонное событие «Год Петуха по китайскому календарю» с режимом захвата флага и лунными контейнерами

Во вселенной шутера Overwatch стартовало очередное сезонное событие, приуроченное к празднованию Нового Года по китайскому календарю (если вдруг вы не знаете, то 28 января начнется Год Петуха). В течение следующих трех недель игроки смогут добавить в свою коллекцию более 100 тематических декоративных предметов, сразиться друг с другом на карте «Башня Лицзян», а также принять участие в борьбе за флаг в новой потасовке.

Начиная с 24 января все стандартные контейнеры в игре заменены на лунные контейнеры, в которые разработчики положили новые декоративные предметы. Причем в каждом лунном контейнере гарантированно будет хотя бы один из «лунных» предметов. Это могут быть значки, граффити, победные позы, эмоции, лучшие моменты, облики и т.д.

Хотя содержимое каждого контейнера определяется случайным образом, во время события у игрока будет возможность открыть все сезонные предметы в своей коллекции. Открыв предмет, игрок получает его навсегда, однако получить новые предметы можно будет лишь до 13 февраля.

В честь Нового Года разработчики вдохновились традиционными развлечениями и приготовили для игроков особый вариант популярного режима в духе Overwatch — захват флага. В новом режиме «Захват петуха» командам игроков предстоит встретиться на карте «Башня Лицзян» и попытаться захватить флаг противника, попутно защищая свой. В этой динамичной потасовке придется проявить смекалку при подборе состава команды, который позволит одинаково эффективно атаковать и защищаться.

Празднование Года Петуха в Overwatch уже началось 24 января в версиях игры для PC, PlayStation 4 и Xbox One и продлится до 13 февраля текущего года.

Источник: Overwatch