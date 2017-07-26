В Калифорнии электромобиль Tesla Model 3 будет стоить всего $25 тыс. за счет «зеленых» скидок и налоговых льгот на сумму $10 тыс.

Tesla Model 3 на данный момент является самым дешевым электромобилем компании Илона Маска — ее официальный ценник стартует с отметки $35 тыс. Однако жители американского штата Калифорния смогут приобрести ее на $10 тыс. дешевле, заплатив всего $25 тыс.

Как вы уже наверняка догадались, дело в государственных льготах для экологически чистых автомобилей. Вчера электромобиль Tesla Model 3 был официально включен в список Clean Vehicle Rebate Project (CVRP), который позволяет значительно снизить стоимость электромобиля за счет федерального налогового кредита. В зависимости от условий и критериев конкретных покупателей, скидка может быть еще больше, однако в среднем для заинтересованного жителя Калифорнии стоимость Tesla Model 3 снизится до отметки $25 тыс.

Самая большая проблема для потенциальных покупателей заключается в том, что к программе CVRP не имеют доступа физические лица с доходом выше $150 тыс. в год или семьи с совокупным доходом $300 тыс. в год. Однако американцы со средней зарплатой более $12,5 тыс. в месяц наверняка смогут без особых проблем самостоятельно оплатить полную стоимость электромобиля.

Также стоит учесть, что льготы владелец Tesla Model 3 получит только после покупки, то есть сначала он должен будет оплатить полную цену, а только затем получит возврат в размере $7,5 тыс. федерального налога и $2,5 тыс. скидки по программе CVRP. У программы есть несколько дополнительных условий и нюансов, так что если вы заинтересовались этой возможностью, то изучите ее подробнее на официальном сайте.

Источник: Electrek