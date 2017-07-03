В Китае начали возводить первый в мире «Лесной город»

На юге Китая, в предместьях города Лючжоу, вдоль реки Люцзян, началось строительство первого в мире «Лесного города» (Forest City), предназначенного для борьбы с загрязнением воздуха и климатическими изменениями.

Согласно проекту, будучи всецело покрытым зеленью и деревьями, будущий город-лес сможет ежегодно поглощать из атмосферы свыше 10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, производя при этом около 900 тонн кислорода.

Площадь The Forest City составит 175 га. По имеющейся информации, он рассчитан на 30 000 жителей.

При этом в планировке предусмотрены как жилые, так и деловые районы, зоны отдыха, больница и две школы. С Лючжоу город свяжет скоростная электричка.

Чтобы покрыть Forest City зеленью, будет высажено 40 000 деревьев и почти миллион растений. Кроме этого, «город зелени» будет сам обеспечивать себя электроэнергией — причем тоже «зеленой»: из геотермальных источников и солнечного света.

Предполагается, что город-лес поможет снизить среднюю температуру воздуха в регионе, сделать его чище, создать звукопоглощающий барьер и улучшить разнообразие флоры. Для Китая этот проект имеет особое значение, поскольку страна уже давно страдает от регулярного смога. Если все пройдет успешно, подобные города появятся и в других провинциях страны.

К слову, завершение строительства первого лесного города запланировано на 2020 год.

Напоследок отметим, что планировкой футуристического поселения занимались итальянские архитекторы Stafano Boeri Architetti.

Источник: futurism