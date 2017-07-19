В Китае поймали контрабандистку, которая закрепила на теле 102(!) смартфона iPhone и 15 дорогих часов общим весом 20 кг

Китайские таможенники задержали контрабандистку, которая пыталась провезти 102 (сто два!) смартфона iPhone и 15 элитных наручных часов, закрепив их на своем теле. Гаджеты в индивидуальных пластиковых пакетах были уложены вокруг туловища женщины в четыре слоя и зафиксированы подобием бандажа, при этом общий вес контрабанды составил практически 20 кг (44 фунта).

Сообщается, что таможенники обратили внимание на нетипичные выпуклости на теле, не по сезону теплую одежду, а также непропорциональность толщины талии женщины по сравнению с довольно худыми руками и ногами.

Отметим, что контрабанда продукции Apple достаточно популярна в Китае, так как из-за разнообразных налогов и сборов, стоимость смартфонов и других устройств компании на 30% выше, чем в США. При этом ее масштабы при перевозке одним курьером обычно заметно меньше — таможенники регулярно ловят тех, кто пытается перевезти порядка 10 экземпляров iPhone одновременно, а предыдущий рекорд в 94 смартфона Apple был поставлен в 2015 году, когда мужчина попытался провезти 94 iPhone, закрепив их в паху и вокруг талии.

Источник: The Verge