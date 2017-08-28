В Китае представили электромобиль Chery Arrizo 5e стоимостью $32 тыс. с запасом хода до 400 км

В Китае представили электромобиль Chery Arrizo 5e, который является практически точной копией своего бензинового собрата Chery Arrizo 5. Модель оснастили электродвигателем мощностью 122 л.с. (90 кВт), способным выдать крутящий момент 276 Нм, что позволяет седану разогнаться до максимальной отметки 150 км/ч.

От полного заряда аккумуляторной батареи на 49 кВтч электромобиль Chery Arrizo 5e может проехать до 350 км по европейскому циклу NEDC. При этом если не грешить частыми активными разгонами и не превышать скорость 60 км/ч, то запас хода можно растянуть до 400 км/ч. От мощной скоростной зарядки аккумуляторы можно зарядить на 80% за полчаса.

Отметим, что стоимость Chery Arrizo 5e в Китае составляет $32 тыс, однако с учетом государственных субсидий ее можно снизить до $21 тыс. Интересно, что бензиновый вариант седана стоит заметно меньше — всего за $9,5-11 тыс. в зависимости от модификации. Также отметим, что помимо модели Arrizo 5e бренд Chery также предлагает более крупный электрической седан Arrizo 7e, который является подключаемым гибридом.

Источник: Drive