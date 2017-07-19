В Китае тестируют роботов-компаньонов для домов престарелых

Цин Чжан (Qing Zhang) родилась в 1929 году в центральной части Китая, в поселении, где на тот момент не было ни одной лампочки. Сегодня ей 88 лет, и она живет в доме престарелых, где за ней присматривает робот.

Частный дом престарелых LongShan в качестве эксперимента «нанял» полноценного робота-опекуна, основная задача которого — развлекать проживающих здесь людей.

Современный Китай столкнулся с проблемой старения нации: по имеющимся данным, КНР занимает четвертое место в мире по количеству пожилых людей. При этом нынешнее поколение работоспособных граждан страны родилось в эпоху «одна семья — один ребенок» и потому зачастую физически не успевает заботиться о своих родителях.

Как следствие, количество домов престарелых в Китае неустанно растет. Однако только 20% из них являются прибыльными, все остальные существуют за счет государственных дотаций, и необходимость иметь большое количество персонала — тому главная причина.

«Просто взгляните на наш дом престарелых. На 400 обитателей у нас более 200 сотрудников», — объясняет Сяомин Пан, один из основателей дома престарелых LongShan и одновременно директор компании, разрабатывающей роботов-опекунов.

По его мнению, автоматизация сделает уход за людьми преклонного возраста более доступным и поможет государству сэкономить денег.

«Эти роботы предназначены для установления дружеских отношений. Их ПО базируется на машинном обучении, благодаря чему они могут запоминать ваши предпочтения и тем самым делать взаимодействие с ними более приятным», — рассказывает Пан.

Вместе с тем, использование этих роботов на данном этапе сопряжено с рядом трудностей. Так, роботы иногда «глючат» по причине не везде стабильного интернет-соединения на территории заведения.

Кроме этого, роботизированным опекунам часто задаются вопросы, на которые они не в состоянии ответить.

«Разрабатывая этого робота, мы столкнулись с нехваткой данных о поведении пожилых людей, — утверждает Пан. — Молодежь всегда находится в сети, поэтому о ней имеется достаточно информации. О пожилых людях мало что известно. Поэтому нам приходится собирать о них данные, разговаривая с ними лицом к лицу, тет-а-тет, создавая базу данных, по факту, с нуля. А это требует времени и денег».

Интересно, что компания Пана, Youban Technologies, не занимается непосредственным производством роботов. Она их только программирует, аппаратное обеспечение закупается у других компаний.

Как и многие другие робототехнические компании Китая, Youban Technologies рассчитывает на гранты от правительства. По словам Пана, если все пройдет как по маслу, то в конечном счете его компания может получить до $300 000 от различных правительственных и местных программ.

Напоследок отметим, что не все люди воспринимают роботизацию в сфере опекунства как благо. Так, французская религиозная организация SSVP в прошлом году выпустила грустное видео о жизни одинокой бабушки с «бесчувственным» роботом-компаньоном.

Интересно, а какого мнения насчет роботов-опекунов придерживаются читатели ITC?

Источник: Quartz