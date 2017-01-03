В Китае впервые объявили красный (самый высокий) уровень опасности из-за смога

О том, что за последнее десятилетие уровень загрязнения воздуха в Китае катастрофически вырос мы вскользь упоминали, когда писали о футуристических автобусах TEB и потенциальном успехе Model X с режимом «защиты от биологического оружия». И осознать всю серьезность сложившейся ситуации позволит тот факт, что буквально только что китайские власти впервые в истории объявили красный (самый высокий) уровень опасности на национальном уровне из-за сильного смога в северных и восточных провинциях.

В Национальном метеорологическом центре рассказали, что видимость на северо-востоке страны, в том числе в Пекине, может упасть ниже 500 метров. В отдельных районах ожидается снижение видимости до 50 метров.

Как отмечает The Guardian, 1 января 2017 года содержание вредных частиц в воздухе Пекина в 24 раза превышала нормы, установленные ВОЗ. В столичном аэропорту отменили более 100 рейсов.

Вот таймлапс смога, который накрывает Пекин всего за 20 минут:

Timelapse of a bank of AQI400+ smog rolling into Beijing just now in only 20 minutes #beijing #pollution #smog #airpocalypse #AQI400 Видео опубликовано Chas Pope (@china_chas) Янв 1 2017 в 7:52 PST

Китай имеет цветовую маркировку системы предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красный — самый серьезный, затем идут оранжевый, желтый и синий.

Предыдущий, «оранжевый» уровень был введен властями еще 30 декабря. Тогда же приостановили работу нескольких строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с заболеваниями органов дыхания было рекомендовано воздержаться от длительного пребывания вне помещений.

Ухудшение климатической обстановки зимой в Китае связывают с тем, что для обогрева используется большое количество угля.

Согласно прогнозам метеорологов, снижения уровня загрязнения следует ожидать не раньше 5 января.

Остается добавить, что ежегодно от заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, в Китае умирает 1,6 млн человек. Это примерно 4,4 тыс смертей, связанных с воздействием загрязненного воздуха, каждый день.

Источник: meduza и TJ