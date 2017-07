В магазине PlayStation Store началась летняя распродажа со скидками на игры до 60%

В магазине PlayStation Store началась традиционная летняя распродажа, в рамках которой можно приобрести игры для консолей PS4, PS3 и PS Vita со скидкой до 60%.

В частности, заметно дешевле в данный момент стоят Battlefield 1, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, EA SPORTS FIFA 17, Ratchet & Clank, TEKKEN 7 и несколько десятков других. Со скидкой предлагаются дополнительные материалы: Bloodborne The Old Hunters, Fallout 4 Season Pass, Middle-earth: Shadow of Mordor Season Pass, Tom Clancy’s The Division – Season Pass, а также игры для виртуальной реальности Batman: Arkham VR, Robinson: The Journey, Until Dawn: Rush of Blood и PlayStation VR Worlds.

Полный список игр со скидками доступен по следующей ссылке, при этом некоторые предложения будут доступны не весь период распродажи.

Источник: PlayStation Store