Команда разработчиков сервиса YouTube добавила новую функцию, которая позволит пользователям мобильных устройств создавать отдельные ветки для обмена и обсуждения видеороликов в пределах основного приложения. Иными словами, в мобильный YouTube встроили чат.

То, каким образом устроена работа нового раздела чатов в мобильном приложении YouTube, во многом напоминает стандартное приложение для обмена сообщениями в ОС Android: пользователь может начать обсуждение того или иного видеоролика с любым человеком или даже группой людей из списка контактов (до 30 человек), не покидая приложения YouTube. Новая функциональность является частью кнопки «Поделиться». Участники чата могут использовать для ответа в том числе и другие видеоролики, выбирая нужные из списка доступных с помощью соответствующей кнопки – иконка кинопленки. Также можно отмечать опубликованные в чате видеоролики как понравившиеся и выражать свои эмоции/реакцию на видео с помощью соответствующих эмодзи.

Впервые YouTube принялась экспериментировать с чатами в мобильном приложении еще в мае 2016 года, затем в начале этого года началось активное тестирование функциональности среди пользователей в Канаде. И вот сейчас компания запустила функцию официально. Распространение соответствующего обновления уже началось и вскоре она должна стать доступной пользователям по всему миру, предоставив более удобный и простой способ обмена роликами YouTube.

Ожидается, что в скором будущем в мобильной версии YouTube также появится возможность регулировки скорости воспроизведения.

Источник: The Verge