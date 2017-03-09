В новом трейлере фильма «Форсаж 8» / The Fate of the Furious хакер устраивает «кармагеддон», массово взломав автопилоты автомобилей

Восьмая часть автофраншизы «Форсаж», получившая выбивающееся из привычного ряда «Fast…» название «The Fate of the Furious», выйдет на большие экраны примерно через месяц, в связи с чем создатели картины решили опубликовать финальный трейлер фильма. Свежий ролик интересен не только необычными машинами и гонками по разным локациям, но и новой сценой, в которой хакер в исполнении Шарлиз Терон несколькими прикосновениями к клавиатуре массово взламывает автомобили с беспилотными функциями и устраивает локальный «кармагеддон».

Вряд ли на данный момент подобное возможно осуществить в реальной жизни, по крайней мере потому, что пока автопроизводители использует свои системы автоматического пилотирования, на взлом каждой из которых потребуется слишком много времени. Однако с развитием подобных систем исключить такой сценарий будет уже не так просто.

Узнать, почему же Доминик пошел против своей семьи и друзей, а также, чем же его так привлекла Шарлиз Терон, можно будет уже 14 апреля 2017 года.

Источник: Fate of the Furious