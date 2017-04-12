В новом трейлере фильма «Transformers: The Last Knight» / «Трансформеры: Последний Рыцарь» показали рыцарей-трансформеров

Студия Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер пятой части франшизы о Трансформерах — «Transformers: The Last Knight» / «Трансформеры: Последний Рыцарь». И первая же сцена ролика позволила заиграть новыми красками названию картины, в которой мы действительно увидим настоящих рыцарей и помогающих им Трансформеров, которые на удивление неплохо управляются с холодным оружием. Впрочем, основное действие все же будет разворачиваться в ближайшем будущем, а не в средние века.

Отрицательным персонажем, «промывшим мозги» Оптимусу Прайму окажется такая же металлическая, но куда более миниатюрная Quintessa в исполнении Джеммы Чан, наиболее известной по роли андроида из сериала Humans. Впрочем, сравнительно небольшие габариты героини с лихвой компенсируются размерами ее корабля, нависшего над Землей. Остальная нарезка сцен демонстрирует нам эпичные схватки трансформеров, ожидаемое бегство людей и масштабные разрушения.

В ролике можно увидеть всех главных героев, включая Оптимуса Прайма, Марка Уолберга, Лору Хэддок (не благодаря, а вопреки своей характерной внешности, она играет профессора Оксфорда), Джоша Дюамеля, Изабелу Монер и других.

Как вы уже знаете, всего нас ждет еще порядка полутора десятков новых фильмов о Трансформерах, при этом уже известны даты выхода первых трех из них: премьера фильма «Трансформеры 5» запланирована на 23 июня 2017 года, фильм «Трансформеры 6» появится на экранах 8 июня 2018 года, а завершающая часть очередной трилогии – «Трансформеры 7» – будет показана 28 июня 2019 года.

Источник: Paramount Pictures