В Origin бесплатно раздают Syberia II

Даже не зная точной даты выхода Syberia 3, можно было бы догадаться, что это произойдет совсем скоро, поскольку подобные бесплатные раздачи почти всегда используются для повышения внимания к новой части игры.

Третья часть приключений Кейт Уолкер выходит 20 апреля 2017 года, а сейчас в Origin можно бесплатно получить вторую часть игры.

Ничего устанавливать для получения игры не надо. Достаточно залогиниться на сайте и нажать кнопку Get It Now, после чего игра будет добавлена в библиотеку и ее можно будет установить через Origin позже.