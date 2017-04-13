В Overwatch стартовало игровое событие «Мятеж», которое вернет игроков на 7 лет в прошлое для подавления восстания омников

В мире Overwatch стартовало новое игровое событие «Мятеж», которое вернет игроков на семь лет в прошлое, чтобы вместе с Трейсер, Торбьорном, Райнхардтом и Ангелом подавить мятеж на улицах Кингс Роу, захваченный группой омников-сепаратистов «Нуль-сектор». Событие позволит заглянуть в прошлое героев, добавить в свою коллекцию более 100 предметов из рассекреченных контейнеров и вместе с друзьями принять участие в первом задании Трейсер в новой потасовке для совместной игры.

С 11 апреля и по 1 мая 2017 года все обычные контейнеры Overwatch будут заменены на контейнеры события «Мятеж». В этих особых контейнерах игроков ждут предметы, хранящие память о прошлом Overwatch: облик Ангела «Военный врач», облик Трейсер «Кадет Окстон», облики «Гэндзи из Blackwatch», «Роковая вдова из «Когтя»», «Маккри из Blackwatch» и т.д.

Как и в предыдущих событиях, в каждом контейнере можно будет найти хотя бы один облик, лучший момент матча, эмоцию, граффити или значок «Overwatch: Мятеж». Содержимое каждого контейнера определяется случайным образом. В ходе данного события можно будет также приобрести сезонные предметы по отдельности в игре. Все открытые предметы события «Overwatch: Мятеж» сохраняются за игроком навсегда, но по завершении временного события содержимое контейнеров будет снова засекречено.

Событие «Overwatch: Мятеж» уже стартовало во всех версиях игры: на PC (Windows), PlayStation 4 и Xbox One, закончится оно 1 мая 2017 года.

Источник: Overwatch