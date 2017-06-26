В первый уикэнд проката «Трансформеры: Последний рыцарь» показали худший результат сборов в США среди всех пяти фильмов франшизы (но уже окупили бюджет благодаря Китаю)

Сборы пятого по счету фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» в США оказались разочаровывающе слабыми — за стандартные три дня первого уикэнда картина набрала всего $45,3 млн. Для сравнения — три «средние» части за этот период собирали порядка $100 млн и только первый фильм набрал «всего» $70 млн. Впрочем, этот обидный результат не слишком повлияет на общую картину, так как за счет зарубежных кинотеатров (и особенно Китая) фильм уже собрал $265,3 млн, что превышает бюджет съемок в $217 млн.

Как же так получилось? Да очень просто. Во-первых, «Трансформеры: Последний рыцарь» начали прокатывать еще в среду, поэтому первый уикэнд для него растянулся на пять дней, за которые в США зрители успели заплатить не $45,3 млн, а $69,1 млн (причем даже это меньше, чем у первой части).

Затем в дело вступила «заграница», которая традиционно для данной серии вносит в общую копилку 70-80% всех сборов. В итоге за первый длинный уикэнд картина получила $196,2 млн в 41 стране проката, львиную долю из которых составил Китай с результатом $123,4 млн. Именно так детище Майкла Бэя и сумело суммарно получить вышеуказанные $265,3 млн.

Отметим, что несмотря на слабый старт в США, итоговые сборы картины «Трансформеры 5: Последний рыцарь» скорее всего превысят отметку в $1 млрд, что доказано на практике частями «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» ($1,124 млрд) и «Трансформеры 4: Эпоха истребления» ($1,104 млрд).

P.S. В нашем традиционном кинообзоре «Transformers: The Last Knight» получил только две звезды из пяти возможных, а комментаторы оценили его в 2,3 балла.

Источник: Box Office Mojo