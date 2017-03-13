В последнем сезоне «Игры престолов» будет всего шесть серий

Восьмой сезон популярного телесериала «Игра престолов» телеканала HBO, который станет последним, будет состоять лишь из шести серий. То есть, он будет самым коротким – все предыдущие сезоны содержали по 10 эпизодов, тогда как предстоящий седьмой сезон будет состоять из семи серий. Об этом создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс рассказали на ежегодном фестивале музыки, кино и интерактивных технологий SXSW в Остине.

Бениофф и Уайсс сообщили, что как раз сейчас они делают набросок сценария заключительного сезона сериала – 140 страниц, которые определят интригующую концовку телевизионной саги о мире Семи Королевств. Они также рассказали некоторые другие подробности о том, как идет работа над концовкой сериала. Так сообщается, что часть работы возьмут на себя два других сценариста.

«Дейв Хилл» напишет сценарий для первого эпизода, Брайан Когман займется вторым эпизодом, а мы – оставшимися четырьмя, – цитирует слова Бениоффа ресурс Mashable. – Обычно дележка занимает около двух минут, но в этот раз это была переписка длиной целых 18 писем: «Если ты берешь эту сцену, то я возьму вот эту». Просто мы осознали, что в последний раз работаем над этим проектом».

На пресс-конференции присутствовали актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер, которые в сериале играют роли сестер Арьи и Сансы Старк соответственно. Бениофф воспользовался их присутствием, чтобы отколоть несколько «шуток».

«Мы долго спорили о том, кто же напишет ту часть, где убивают Сансу», – начал Бениофф, а затем его продолжил Уайсс. «Мы оба очень хотели убить Сансу самым ужасным способом».

В рамках беседы Бениофф также подтвердил, что Эд Ширан – британский автор-исполнитель, музыкант и актер – появится в седьмом сезоне. Участие Ширана в проекте стало сюрпризом для Уильямс, которая является его старой фанаткой.

Остается добавить, что седьмой сезон, который дебютирует на канале HBO 16 июля 2017 года, тоже будет короче обычного, но все же на одну серию дольше заключительного восьмого сезона.

Источник: The Verge