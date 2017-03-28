В сети появились рендеры нового безрамочного смартфона Sharp Aquos

Компания Sharp одной из первых начала экспериментировать с безрамочным дизайном смартфонов, выпустив несколько моделей Aquos задолго до выхода пресловутого Xiaomi Mi Mix (к примеру, Sharp Aquos Crystal поступил в продажу еще в 2014 году, в 2015 году вышли сразу две такие модели — Aquos Crystal 2 и AQUOS Xx, а в прошлом году был показан весьма интересный прототип Corner R).

Впрочем, из-за того, что эти смартфоны продавались преимущественно на внутреннем рынке Японии, особой популярности они не получили. Попавшие в сеть изображения нового безрамочного смартфона Sharp могут свидетельствовать о том, что компания все же решила напомнить о своей роли в развитии данного сегмента и попробовать еще раз «войти в эту реку».

На рендерах представлены два варианта дизайна будущего безрамочного смартфона Sharp Aquos, которые отличаются друг от друга наличием аудиоразъема на нижней грани корпуса. У варианта слева на его месте расположен динамик, что может говорить как о том, что аудиоразъема там нет вообще, так и о том, что он вынесен на верхнюю грань.

Кроме собственно безрамочного дизайна можно выделить наличие аппаратной кнопки Home (по всей видимости со встроенным сканером отпечатков пальцев) и фронтальной камеры, которые размещены на нижней части передней панели, прямо под экраном. На одном из вариантов также можно увидеть светящуюся полоску, которая по мнению экспертов может представлять собой «панель уведомлений», сигнализирующую владельцу о получении сообщений.

Изображение задней панели смартфона слишком мало, чтобы о ней можно было сказать что-то конкретное — там можно рассмотреть только единственный объектив основной камеры с кольцеобразной вспышкой и датчиками лазерного автофокуса. В любом случае, если эти изображения не просто рендеры очередного 3D-дизайнера, а свидетельства работы Sharp над новым безрамочным смартфоном, то было бы весьма интересно посмотреть на финальный продукт.

Источник: Gizmochina